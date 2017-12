'O.J. Made in America': documentário sobre astro da NFL é indicado ao Oscar

O documentário que conta a polêmica história de O.J. Simpson, aparece na lista dos indicados aos Oscar, divulgado nesta terça-feira. Dividido em cinco episódios, "O.J. Made in America" narra a história do astro na NFL, dentro e fora dos gramados, com foco no fato do ex-jogador de futebol americano ter sido acusado de assassinar sua ex-mulher Nicole Brown e seu amigo Ronald Goldman, em 1994.

O filme mostra um dos momentos mais marcantes da vida de Simpson, quando ele fugiu da polícia nas estradas californianas após ser formalmente acusado. A perseguição ganhou grande cobertura da mídia, e dividiu as atenções com os eventos desportivos que aconteciam naquele mesmo dia no país, como a abertura da Copa do Mundo FIFA e o quinto jogo das finais da NBA entre New York Knicks e Houston Rockets.

Após um longo julgamento, o júri decidiu absolver Simpson, que mais tarde acabou sendo preso acusado de assalto à mão armada e sequestro em Las Vegas.