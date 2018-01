O.J. Simpson nega ser pai biológico de Khloe Kardashian: 'Confie em mim'

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson finalmente falou abertamente sobre a teoria da conspiração de que ele é o pai de Khloe Kardashian. Em entrevista ao portal TMZ na saída de uma cafeteria em Las Vegas, no último final de semana, ele foi enfático ao negar a possível paternidade.

Perguntado se estaria comemorando o fato da Kardashian estar grávida, Simpson disse "não ter nada a ver com isso". "Que Deus abençoe a alma dela. Eu não sei por mim. Eu não acho que tenha alguma relação com a gravidez."

"Eu estaria muito orgulhoso, mas acredite em mim, eu não tenho nada a ver com isso", completou.

No julgamento da sua acusação do assassinato de sua ex-mulher Nicole Brown Simpson e do amigo dela Ronald Goldman, O.J. Simpson foi defendido por Robert Kardashian. O advogado era casado com Kris Kardashian desde 1978 e, segundo a teoria da conspiração, ela e O.J. teriam se relacionado e gerado Khloe, em 1984. Assim como o ex-jogador, Khloe também nega que não seja filha biológica de Robert, morto em 2003.