Olimpíada do Rio é assunto mais mencionado no Twitter em 2016

A Rio 2016 foi o assunto mais comentado mundialmente no Twitter neste ano, segundo anúncio feito pela própria rede social. O pódio foi completado pelas eleições presidenciais dos Estados Unidos e o lançamento do jogo Pokémon Go, que ficaram com segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A Olimpíada superou outros grandes acontecimentos como a Eurocopa 2016, o Oscar e a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que ficou mais conhecida como Brexit. Com o resultado, a Rio 2016 também se tornou a Olimpíada mais comentada da história, superando Londres, em 2012.