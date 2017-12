Ouro na luta na Rio-2016 mostra foto de sua medalha danificada; veja

Menos de um ano depois de encerradas as disputas dos Jogos Olímpicos do Rio, é grande o número de atletas premiados que vêm reclamando que suas medalhas estão apresentando desgaste incomum. As medalhas foram fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil.

Apenas entre os norte-americanos, segundo informações da agência de notícias Associated Press, cerca de 80 atletas reencaminharam suas medalhas para conserto ou troca. O problema também ocorreu com medalhistas europeus.

Um desses atletas é o ouro na luta livre Kyle Snyder, que mandou para a agência uma foto da medalha arranhada no verso. "Não era muito grave, mas é bacana que eles estejam me dando uma medalha nova", disse ele à AP.

Já a jogadora de vôlei de praia Kerri Walsh Jennings, medalhista de bronze, também reclamou de sua medalha que, diz ela, está descascando e enferrujando. Ela contou, no entanto, que não sabe se quer trocar o item, dizendo que a medalha traz muitas lembranças sentimentais.

Diretor-executivo de comunicação da Rio 2016, Mario Andrada disse que as autoridades notaram o problema entre 6 e 7% do total produzido. "O problema mais comum é que elas tenham sido derrubadas ou manuseadas com descuido e, com isso perdido o verniz, causando ferrugem ou uma mancha escura no local", afirmou ele à AP.