Ouro na Universíade de Taipei, Bárbara Timo busca quinto título do ano

Aos 26 anos, Bárbara Timo vive a melhor fase de sua carreira, depois de conquistar em agosto o ouro na categoria até 70kg do judô, na Universíade, principal campeonato universitário do mundo, disputado em Taipei, no Taiwan. Nos dois meses seguintes, a atleta venceu o Grand Prix de Zagreb, disputado na Croácia, o Trófeu Brasil Interclubes e o Campeonato Paulista.

Nesta quinta-feira, 26, a judoca começa sua caminhada rumo ao quinto título do ano no Grand Slam de Abu Dhabi, mas antes conversou com o Fera, durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), principal competição universitária da América Latina, na qual foi escolhida para ser madrinha ao lado de Patrucio Ferreira, campeão paralímpico e recordista mundial.

“Fiquei muito feliz pelo convite da CBDU, foi a organização que me proporcionou ir para a Universíade e ganhar a medalha mais importante da minha carreira até agora", disse a estudante de marketing da Estácio de Sá. "Participei da Universíade em 2013 e apanhei muito, mas essa experiência serviu para crescer aquela vontade dentro de mim. A meta agora é medalha na Olimpíada", completou a judoca, antes de revelar alguns dos segredos que ajudaram-na a alcançar melhores resultados.

Desde o início do ano, ela e o coaching Paulo Bachiega passaram a estabelecer metas e a atleta vem trabalhando bastante a parte psicológica, inclusive com meditação. “Eu escrevo no meu diário todas as competições que eu vou participar e leio todo dia em voz alta. Todos os campeonatos que eu venci, eu já tinha ganho antes na minha cabeça”, revelou.

+'Paralimpíada não é mais fácil', diz brasileiro recordista mundial

Bárbara também mudou sua postura antes de entrar no tatame. "Muitos técnicos falam para os seus atletas que a luta é uma guerra, como se aquilo valesse sua vida. Sempre recebi isso com muito peso, porque se eu perdesse era como morrer", relatou a judoca que mudou de estratégia depois que participou de um curso de autoconhecimento.

"Agora quando eu entro no tatame eu me obrigo a rir. Não estou debochando da minha adversária. Estou mandando uma mensagem pra minha mente e meu corpo que eu estou feliz de estar ali", disse Bárbara que esse ano se mudou para São Paulo para ficar perto do noivo, o também judoca Marcelo Contini, da categoria até 73kg.

Judô brasileiro em Abu Dhabi

Para o Grand Slam de Abu Dhabi, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou 17 atletas (nove homens e oito mulheres). Uma das atrações é o embate entre Maria Portela e Bárbara Timo, os dois maiores destaques do time brasileiro na categoria até 70kg.

Entre os demais convocados, estão Érika Miranda, Mayra Aguiar e Rafael Silva, medalhistas no último Campeonato Mundial, que retornam ao circuito depois dos pódios em Budapeste (HUN). A campeã olímpica Rafaela Silva também está na lista e luta nesta quinta-feira.