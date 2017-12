Palco do próximo Super Bowl é armadilha mortal para pássaros

Palco do próximo Super Bowl, em fevereiro de 2018, o U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, enfrenta um grave problema ambiental poucos meses depois da inauguração. De acordo com um estudo publicado por três grupos locais de proteção a aves, os mais de 18,580 m² de vidros da fachada do estádio do Minnesota Vikings é uma armadilha para aos pássaros regionais e também de fluxo migratório.

Durante um período de 11 semanas de observação, ativistas encontraram 60 pássaros mortos e outros 14 feridos ao redor da arena. Com este número, a estimativa é que 360 aves morram em um período de três anos devido a colisões com a parte externa do estádio. No levantamente não foram considerados os animais encontrados pelos funcionários do estádio.

Jim Sharpsteen, um dos ativistas que participou do estudo, afirmou que o efeito sobre os pássaros já era esperado. "Eles veem um reflexo do céu no vidro e pensam que é o céu. Eles veem o reflexo de árvores e pensam que podem pousar na imagem das árvores. Isso confirmou o que nós já acreditávamos que seria ruim", declarou ao jornal local City Pages.

Entre as possíveis soluções sugeridas pelos militantes é a instalação de um vidro menos reflexivo ou de uma cobertura sobre a atual estrutura.

Segundo o jornal, a Autoridade de Instalações Esportivas do estado de Minnesota e os próprios Vikings realizarão um segundo estudo sobre o problema, que deverá ficar pronto somente em 2018.

O U.S. Bank Stadium foi construído na mesma área que abrigava o Hubert H. Humphrey Metrodome, inaugurado em 1982 e demolido em 2014. A nova estrutura custou cerca de 1,129 bilhão de dólares (R$ 3,512 bilhões) e tem capacidade para receber 66,655 torcedores.