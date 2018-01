Para evitar novas lesões, jogador australiano de rúgbi amputa dedo

Angus Crichton decidiu amputar o dedo do meio da mão esquerda para evitar as seguidas lesões e cirurgias no local. Atleta de 21 anos explicou recentemente que esse dedo praticamente não tinha mais articulações. Como não conseguia mais dobrá-lo, fraturas e outras lesões se tornaram algo frequente em sua vida.

"Esse problema começou quando eu ainda era um jogador sub-20. O médico disse que poderia cortá-lo pela metade ou reconstruí-lo. Eu já o reconstruí várias vezes porque eu continuo quebrando o dedo. Não posso dobrar o dedo, então é como se estivesse sempre dando dedada para as pessoas", disse Crichton.

A estrela do South Sydney Rabbitohs, ele espera estar liberado para voltar aos campos até março para o início da NRL, a tradicional liga da Austrália.