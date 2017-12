Tentando salvar roupa e jogada, golfista fica de cueca para fazer tacada em lago

A primeira tacada de Shawn Stefani para o sexto buraco no torneio The Honda Classic não foi dos melhores e caiu no lago. Para poder salvar a jogada, e também suas roupas, o americano tomou uma medida um pouco drástica: ele tirou quase toda sua roupa e foi à água apenas de cueca para fazer a segunda tacada.

Stefani concluiu o buraco em cinco jogadas, uma acima do par. Ele fechou a classificatória desta sexta-feira com 72 jogadas, duas acima do par, e não se classificou para as rodadas deste final de semana no campeonato que acontece em PGA National Resort, em Palm Beach Gardens, na Flórida.

Mais tarde, Shawn Stefani pediu desculpas caso alguém não tenha gostado da sua decisão no torneio. "Não tenho certeza se deveria me desculpar por ficar apenas de cuecas hoje (sexta-feira). (Estou) apenas lutando até o final para estar entre os classificados e aquela foi minha melhor opção. Me desculpem se ofendi alguém com isso, mas estava apenas tentando fazer meu trabalho da melhor maneira possível!"

