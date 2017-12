Paratleta morre atingido por barra de metal em treino para o Mundial

O atleta paraolímpico Abdullah Hayayei, de 36 anos, morreu na última terça-feira, depois de ter sido atingido por uma barra de metal enquanto realizava treinamento em Londres, local do Mundial de Atletismo.

O atleta de lançamento de dardo estava na companhia de colegas, que deram o alerta às autoridades. O lançador árabe sofreu ferimentos na cabeça e quando a ambulância chegou ao local, Hayayei foi declarado morto.

A estreia de Hayayei nas Paralímpiadas aconteceu no último ano, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O atleta dos Emirados Árabes terminou em sexto lugar no lançamento do dardo e em sétimo no arremesso do peso, ambos na categoria F34.