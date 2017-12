'Parça' de Neymar imita Michael Jackson em comemoração de touchdown

Odell Beckham Jr. é um dos jogadores mais irreverentes da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Além do cabelo loiro, descolorido no melhor estilo do cantor Belo, o astro do New York Giants também costuma brilhar em suas comemorações quando anota um touchdown. Ele já beijou as redes, homenageou Cristiano Ronaldo e LeBron James e, dessa vez, dançou ofamoso 'Moonwalk' de Michael Jackson para comemorar os pontos que deram a vitória ao seu time sobre o Dallas Cowboys, melhor time da temporada até agora.

Apesar da irreverência, o atleta, amigo pessoal de Neymar, que, na última semana usou suas redes sociais para agradecer um presente recebido do colega, costuma se dar mal com suas comemorações e, desde o início da temporada, já foi punido algumas vezes por "provocar adversários" enquanto vibra com seus pontos. Porém, depois do que fez no jogo deste domingo, mostrou que não deve deixar de fazer as suas brincadeiras. E nós, que nos divertimos com tudo isso, também esperamos que ele não pare!