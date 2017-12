Participantes de série da Netflix são presos suspeitos de homicídio

Os irmãos jogadores de futebol americano universitário Camion Patrick, de 22 anos, e Isaiah Wright, 20, foram presos nesta semana suspeitos de participarem, ao lado de outros dois rapazes, do assassinato de Caleb Radford, de 18 anos.

Wright e Patrick ganharam relevância por aparecerem na série documental da Netflix "Last Chance U", lançada em 2016. A atração retrata o programa de futebol americano da Faculdade Comunitária de East Mississippi, onde ambos jogaram. Na segunda temporada do programa, os irmãos discutiram o abandono da mãe após a prisão do pai e o crescimento em casas de pais adotivos.

O corpo de Radford foi encontrado sem vida e com diversas perfurações em uma rua da cidade de Louisville, no Estado americano do Tennessee, em 25 de julho deste ano. A polícia da cidade de Alcoa, no mesmo Estado, havia anunciado em 3 de agosto a prisão dos dois primeiros suspeitos, Keshawn Hopewell, de 21 anos, and Itiq Green, 28.

Patrick, atualmente na Universidade de Indiana, foi preso pela polícia do campus na quarta-feira, 13, e transferido para a penitenciária do Condado de Blunt, no Tennesse, no dia seguinte, de acordo com o jornal Knoxville News Sentinel.

Wide receiver e running back, Patrick conseguiu uma bolsa de estudos para defender a faculdade. No entanto, encerrou sua carreira como jogador após seguidas lesões. Apesar disso, a universidade permitiu que ele seguisse com o desconto, que foi suspenso após a prisão.

Como o irmão, Wright foi preso no Tennesse na quarta e depois transferido para a prisão do Condado de Roane, no mesmo Estado, também segundo o Knoxville News Sentinel.

Running back, ele havia conseguido uma bolsa na Universidade de Auburn, mas preferiu ir para East Mississippi, faculdade retratada na série. Após lesões e discussões com o técnico Buddy Stephens, ele aceitou a bolsa de West Georgia, da Division II, nível intermediário da NCAA, entidade que organiza a modalidade nos Estados Unidos. Ele, contudo, desistiu do programa e largou os estudos antes do início da temporada 2017.