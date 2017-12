Partida da temporada regular da NFL é realizada pela segunda vez no México

Nesta segunda-feira, o jogo entre Oakland Raiders e Houston Texans pela NFL foi muito especial pelo local da partida. Pela segunda vez, uma disputa de futebol americano da temporada regular foi realizada no México. Mais precisamente no Estádio Azteca, na Cidade do México, que pertence ao Clube de Futebol América. O gigante, que comporta até 87 mil torcedores, foi remodelado e ajustado para esta partida da NFL.

O duelo terminou em 27 a 20 para os Raiders, que conseguiram dois touchdowns no fim e anotaram a vitória. Mais uma vez, o público não decepcionou, com 76.743 espectadores.