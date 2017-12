Partida é anulada após times de 'hóquei russo' marcarem 20 gols contra

Uma partida oficial da Superliga Russa de Bandy foi anulada após os times participantes propositalmente marcarem 20 gols contra. Uma espécie de variante russa do hóquei no gelo, o bandy é disputado com uma pequena bola em vez de um disco e com equipes de 11 jogadores.

O incidente começou aos 22 minutos quando o jogador Oleg Pivovarov, do Vodnik Arkhangelsk, marcou três gols contra seguidos. Em resposta, o Baikal-Energiya fez nove pontos sucessivos, o que foi novamente respondido por Pivovarov, resultando em um placar de 11 a 9.

De acordo com o presidente da federação, Boris Skrynnik, as equipes tentaram perder de propósito para enfrentar uma adversário mais fácil na próxima fase do campeonato em vez do atual campeão, Enissei Krasnoiarsk. Ele chamou o incidente de uma "provocação" e uma "estupidez" e afirmou que serão aplicadas "medidas muito severas contra os jogadores e os treinadores de ambos os clubes."

O jogo ocorreu nesse domingo, 26, na cidade de Arkhangelsk, no norte do país. Uma nova disputa já está marcada para o dia 3 de março. As informações são das agências Associated Press e AFP.