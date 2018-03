Patinadora faz vaquinha virtual para levar o pai aos Jogos de PyeongChang

Com vaga garantida na Olimpíada de Inverno de PyeongChang, Isadora Williams encara a sua segunda edição dos Jogos e quer levar o pai, que é americano, para a Coreia do Sul. A patinadora artística nascida nos Estados Unidos compete representando o Brasil.

Como não tem recursos financeiros, Isadora fez uma vaquinha virtual para conseguir dinheiro. Ela estipulou uma meta de R$ 15 mil. Até o momento, a patinadora conseguiu arrecadar US$ 230, cerca de R$ 724.

Em sua mensagem para garantir o valor, Isadora deixou um recado: "Olá a todos! Com as Olimpíadas chegando, eu adoraria poder contar com a minha família lá comigo para me apoiar e me animar enquanto eu vou competir na Coreia do Sul. Meu pai não conseguiu me assistir em Sochi e eu adoraria que ele viesse desta vez. Dito isto, o custo para viajar para a Coreia é extremamente alto e eu apreciaria qualquer suporte para ajudar a obter o meu maior fã lá comigo", escreveu.