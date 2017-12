Patriots registram slogan para a busca do sexto título do Super Bowl

Pouco mais de uma semana após vencer o quinto título da NFL, com uma virada histórica em cima do Atlanta Falcons, o New England Patriots começa a pensar na próxima temporada. De acordo com informações da ESPN, a franquia já registrou o slogan para a busca do seu sexto título: "Blitz For Six" (Blitz para o Sexto). O material foi produzido dois dias após o Super Bowl LI, com a inclusão de registro do "mantra" do técnico da equipe Bill Belichick, que celebrou a vitória puxando o grito da torcida com "No Days Off" (sem dias de folga).

Apesar da empolgação, vale lembrar que os Patriots já teve casos não muito bem sucedidos de criar marcas registradas. Em 2008, após a temporada regular com 16 vitórias, a franquia pediu o registro de "19-0", e "The Perfect Season" (A Temporada Perfeita), mas os Giants estragaram a festa no Super Bowl XLII.