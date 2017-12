Pedido de casamento na MLB dá errado e torcida não perdoa: 'Ela disse não!'

Quantas vezes não vimos pedidos de casamentos em estádios, quadras, campos, ali, na frente de todo mundo? A grande maioria deles acaba com final feliz, com o(a) respectivo(a) envergonhado(a) pela situação, mas feliz por confirmar o amor a alguém querido.

Neste domingo, por exemplo, um torcedor do Boston Red Sox decidiu pedir sua amada em casamento em pleno Fenway Park, um ícone da Major League Baseball, sendo o estádio mais antigo e o que mais recebeu partidas em toda a história da liga norte-americana de beisebol.

Porém, as coisas não saíram muito bem para o rapaz. Durante um intervalo entre entradas na partida contra o Chicago Cubs, toda a atenção do estádio se voltou para o telão para que ele fizesse sua proposta. Mas, assim que ele fez a pergunta, a transmissão foi cortada e um burburinho nas arquibancadas começou porque a garota negou o pedido.

Um vídeo gravado por outro torcedor mostra o casal tendo uma discussão (mais conhecida como "DR") em pleno estádio. Para completar o climão, o cameraman ainda estava próximo a eles, olhando para o lado e fingindo que estava tudo tranquilo.

This guy just proposed at Fenway on camera. She said no. Now they are arguing. That poor camera man pic.twitter.com/N9m8nOIXKH — Kim (@kimba7391) 1 de maio de 2017

Para piorar, outros fãs dos Red Sox publicaram no Twitter que, depois da resposta da moça, o estádio passou a gritar em coro "she said no!", que em português significa "ela disse não!"

Girl just said "no" it seems on engagement Jumbotron segment at Fenway Park. Crowd chanting "she said no". — Ricky Engelberg (@rje7) 1 de maio de 2017

Além da vergonha, o torcedor provavelmente teve um prejuízo financeiro. Isto porque para agendar um pedido de casamento no Fenway Park, a franquia cobra como taxa uma doação mínima de US$ 250 (R$ 794) para a Boston Red Sox Foundation. Agora, se o(a) noivo(a) quiser que o pedido seja transmitido ao vivo e tenha uma mensagem no telão, a doação mínima é de US$ 350 (R$ 1,111). Ah, sem contar o anel, que não deve ter saído barato também.

No campo, os Red Sox venceram os atuais campeões da World Series por 6 a 2. Agora, Boston soma 13 vitórias e 11 derrotas, ficando na terceira colocação da Divisão Leste da Liga Americana. Por outro lado, os Cubs possuem a mesma campanha 13-11, mas lideram a Divisão Central da Liga Nacional.

Video board at Fenway showed marriage proposal but cut away and don't know if she said "yes" -- or even "maybe" — Carrie Muskat (@CarrieMuskat) 1 de maio de 2017

Kudos to the woman who drew a line in the sand and said no to the proposal at Fenway. Let this be the beginning of the end for this. — Judd Zulgad (@1500ESPNJudd) 1 de maio de 2017

Finally. Someone said no to a proposal on the Jumbotron at fenway. Love it. #StopProposingAtSportingEvents — Tom Giles (@TomGilesCSN) 1 de maio de 2017

The scoreboard proposal at Fenway may have just gone awry. There was no hug, the camera cut away and the crowd groaned. — Pete Abraham (@PeteAbe) 1 de maio de 2017

A video board proposal just happened at Fenway ...and she said no... — Corey Thiele (@coreythiele) 1 de maio de 2017

