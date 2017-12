Perdendo por 9 a 0, Marília vira para 11 a 10 e é campeão brasileiro de beisebol

Após passar praticamente metade da partida perdendo por 9 a 0, o Marília conseguiu uma virada impressionante na prorrogação e, por 11 a 10, bateu o Gecebes, de Arujá, conquistando a Taça Brasil de Beisebol, principal torneio da modalidade no País.

Com boa atuação do arremessador cubano Kenny Rodrigues, o Gecebs chegou ao placar elástico já na quinta entrada. O Marília, no entanto, começou a reação na sexta, quando anotou sete corridas. E o empate foi decretado na oitava entrada, com um home Run de duas corridas. Com o marcador inalterado na nona parcial, os dois times foram para as entradas extras. Depois de um décimo inning zerado, o Gecebs abriu 10 a 9 em seu turno de ataque na 11ª entrada. Mas, quando foi para a defesa, não segurou o Marília, que fez 11 a 10 e conquistou seu primeiro título nacional.

Os finalistas contaram a presença de alguns jogadores que atuam na seleção brasileira e também nos afiliados menores dos clubes da Major League Baseball (MLB), como Luiz Paz (Los Angeles Dodgers) e Edilson Batista (Boston Red Sox), ambos do Marília, e Leonaro Reginatto (Minnesota Twins), pelo Gecebs.