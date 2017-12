Personagens de desenhos aparecem em produtos oficiais da Olimpíada de 2020

Se você está com saudade da Olimpíada do Rio de Janeiro, saiba que a próxima edição dos Jogos Olímpicos tem tudo para ser ainda mais legal! Isso porque ela acontece em Tóquio e, depois do Super Mario aparecer na apresentação do evento, ainda no encerramento da competição disputada no Brasil, agora a loja oficial dos Jogos está vendendo produtos estampados por alguns dos grandes personagens de desenhos animados.

Entre os "rostos" mais conhecidos, aparecem Goku, do "Dragon Ball", "Naruto", além do "Astro Boy". Todos os materias são acompanhados da frase "Ganbare Nippon" ("Força, Japão!" em tradução livre), que é o canto padrão da torcida japonesa em eventos esportivos. Inicialmente, esses produtos são direcionados para o público japonês e a tendência é que mais desenhos famosos sejam utilizados quando a loja passar a vender produtos para outros países.

Quem não vai querer uma camiseta da Olimpíada de 2020 com o rosto do Pikachu?