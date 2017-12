Maior atleta olímpico da história, Michael Phelps voltou a estampar a capa de uma das principais publicações norte-americanas no esporte. E desta vez, ele exibiu todas as medalhas olímpicas que conquistou até os Jogos do Rio.

Em ensaio para a Sports Illustrated, Phelps reuniu os 23 ouros, três pratas e dois bronzes que ganhou em cinco olimpíadas - ele ainda teve um hiato de quase dois anos sem competir depois dos Jogos de Londres-2012.