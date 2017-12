Uma partida de golfe na Austrália teve que ser temporariamente interrompida após um dos competidores flagrar uma cobra píton de 4m engolindo um wallaby, uma espécie de marsupial menor do que um canguru.

A foto foi tirada pelo próprio golfista, Robert Willemse, que estava no 17º buraco do campo Paradise Palms, em Cairns, no estado de Queensland, no nordeste do país.