Plataforma mexicana Sportflix permite streaming ilimitado de esportes

Um grupo de investidores europeus e norte-americanos lança no próximo dia 30, no México, a Sportflix, uma plataforma online que vai operar nos moldes da Netflix, apenas com conteúdo esportivo.

O serviço, cujos planos de assinatura variam de US$ 20 (R$ 65) a US$ 30 (R$ 37) por mês, vai possibilitar o streaming ao vivo de diversas modalidades, sem anúncios e com alta qualidade, segundo os criadores. Inicialmente, a plataforma não estará disponível no Brasil, pois os direitos foram negociados com grupos mexicanos de comunicação.

Inicialmente, estarão disponíveis beisebol, basquete, boxe, futebol, formula 1, golfe, futebol americano, hóquei, tênis e UFC, além de eventos especiais que serão disponibilizados no sistema de pay per view, e que poderão ser assistidos no computador, smartphones e tablets.

"Vamos transmitir ao vivo pelo menos 95% dos eventos esportivos", afirma Matías Said, vice-presidente da empresa. A diferença para a Netflix, diz ele, está no fato de os eventos passarem ao vivo na Sportflix. A meta é atingir 1,5 milhão de assinantes até o fim de 2018.