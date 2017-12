Poliana Okimoto disputa maratona aquática no Rio e se despede do esporte

A nadadora Poliana Okimoto, primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na natação (ela foi bronze na maratona aquática 10 km nos Jogos do Rio - 2016) deu adeus às competições oficiais na manhã deste domingo com vitória.

Na última prova de sua carreira, o desafio Rei e Rainha do Mar, disputado do Copacabana, a vitória ficou com a equipe brasileira - o time, além de Poliana, tinha Ana Marcela Cunha, Fernanda Ponte e Allan do Carmo.

A atleta de 34 anos emocionou-se e disse que vai continuar nadando - só não vai mais competir em alto nível. "Eestou muito feliz por tudo o que conquistei na minha carreira. Só tenho que agradecer todos que fizeram parte. Estou muito feliz por tudo o que eu realizei”, disse Poliana à TV Globo.

Ela decidiu parar por falta de apoio, após perder seu principal patrocinador e ficar sem equipe de apoio, como fisioterapeutas e nutricionistas. Também ficou sem ter lugar para treinar.

"Minha missão está muito bem cumprida. Não tenho mais o apoio que tinha de meus patrocinadores em São Paulo, onde moro. Não treino em Santos. Perdi minha equipe multidisciplinar, comecei a treinar mal, a ter maus resultados", afirmou. Além destes motivos profissionais, Poliana Okimoto quer ser mãe. Está casada há 10 anos com seu técnico e marido, Ricardo Cintra, e seu relógio biológico de mulher está pedindo a maternidade. "Se fosse o contrário, eu, a técnica, e ele, o nadador, não teríamos problemas", brincou.

Poliana Okimoto chamou a atenção para a maratona aquática no Brasil com ótimos resultados internacionais. Em 2013, no Mundial em Barcelona, na Espanha, conquistou o ouro nos 10 km, a prata nos 5 km e o bronze por equipes. Quatro anos antes, em Roma, na Itália, já tinha obtido um terceiro lugar na prova de 5 km.