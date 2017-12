Polícia divulga vídeo do momento da prisão de Tiger Woods nos EUA

A polícia da cidade norte-americana de Jupiter, na Florida, de onde é o campeão de golfe Tiger Woods, divulgou um vídeo do momento em que ele foi preso, na última segunda-feira.

A gravação foi entregue às autoridades e mostra Woods dormindo no carro ligado, estacionado na beira de uma rodovia. Na ocasião, a polícia classificou o crime de Woods como "dirigir sob efeito de substâncias". O teste do bafômetro não constatou a presença de álcool no corpo do golfista.

Em um dos momentos do vídeo, um agente pede para Woods falar o alfabeto de A a Z, para descobrir se as faculdades mentais do atleta estavam preservadas. Woods, no entanto, sai do carro desorientado e vai para o meio da pista, tendo que ser contido pelos policiais para não causar um acidente, "como se fosse um zumbi", segundo o site TMZ.

O atleta acabou algemado, posto numa viatura e conduzido a uma delegacia.

Um dos maiores golfistas de todos os tempos, Woods já alegou que o problema foi causado por uma reação inesperada a um medicamento controlado que utiliza. Em nota oficial, Woods agradeceu à polícia pelo profissionalismo, pediu desculpas aos fãs e familiares e afirmou que o caso não vai se repetir.

Confira um trecho do vídeo: