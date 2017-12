Pônei invade prova de ciclismo e leva fãs à loucura na Polônia

Uma imagem vem chamando atenção dos fãs de esporte ao redor do mundo. Durante o Tour da Polônia, tradicional prova ciclística do país, um pônei invadiu a corrida e começou a correr ao lado dos atletas, como se estivesse disputando posições e buscando um bom resultado.

Não se sabe ao certo o que se passou na cabeça do animal, mas ele deve ter se confundido com aquele monte de gente passando por onde ele estava e decidiu correr também. O pônei levou aquilo tão à sério que, em alguns momentos, conseguiu ir ainda mais rápido do que alguns ciclistas. Assista ao engraçado vídeo: