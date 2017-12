Por causa de aposta, fã veste camisa em chamas e sofre queimaduras pelo corpo

A paixão pelo esporte muitas vezes é difícil de ser medida. Segundo o site americano Sebastian Daily, um homem de 27 anos foi internado com queimaduras de 2º e 3º graus. O motivo, porém, é um tanto quanto bizarro: ele perdeu uma aposta para sua esposa de um jogo da NFL e vestiu uma camisa pegando fogo.

Torcedor do Dallas Cowboys, o rapaz, que não teve o nome identificado, apostou com sua esposa, fã do Green Bay Packers, que quem perdesse o jogo disputado no último domingo teria que botar fogo na camisa do time do coração.

Porém, segundo sua esposa, ele havia bebido um pouco mais do que devia enquanto acompanhava o jogo, que teve inúmeras reviravoltas no placar e, após a confirmação da derrota dos Cowboys, decidiu pagar a aposta. Enquanto via a sua camisa queimar, todavia, ele decidiu vestí-la, ficando com lesões nos braços e nas costas.

Apesar das queimaduras terem sido mais sérias do que ele poderia imaginar, o hospital em que ele está internado, na Flórida, garante que seu quadro é estável e ele não corre risco de morte.