Por corrupção, tenista australiano leva multa e sete anos de suspensão

Já era! O tenista australiano Nick Lindahl recebeu uma suspensão de sete anos e uma multa de US$ 35 mil por corrupção, segundo comunicado desta segunda-feira da Unidade pela Integridade do Tênis (TIU).

O atleta foi condenado por se oferecer para perder uma partida em troca de uma quantia em dinheiro, durante um torneio ITF Futures jogado em Toowoomba, na Austrália, em 2013. Além disso, ele não cooperou com as investigações da TIU.

Lindahl abandou as quadras no mesmo ano e chegou a ocupar o 187º lugar no ranking da ATP. Agora ele não vai poder voltar às quadras mesmo.