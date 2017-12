Por não ter sido convocado, corredor etíope dá soco em treinador e é suspenso

Revoltado por não ter sido convocado para a equipe da Etiópia que disputará o Mundial de Atletismo em Londres, a partir do próximo dia 4, o corredor etíope Chala Beyo agrediu com socos o técnico do time, Yohannes Mohammed. Agora, ele não só vem sendo procurado pela polícia como está suspenso pela Federação de Atletismo da Etiópia até 2019 de todas as competições.

Segundo a Associated Press, testemunhas dizem que Beyo carregava uma pedra na hora, mas que não a usou, preferindo desferir um soco no treinador, que precisou de atendimento médico no olho machucado.

O treinador, posteriormente, prestou queixa contra o atleta, informou o porta-voz da federação, Sileshi Bisrat.

Beyo esteve no Rio de Janeiro para a disputa da Olimpíada, mas não se classificou para a final.