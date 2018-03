Porta-bandeira besuntado do Rio irá aos Jogos Olímpicos de Inverno

Quem lembra do porta bandeira da Tonga, que apareceu todo besuntado de óleo na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? Caso você não saiba, o nome é Pita Taufatofua e ele é lutador de tae kwon do.

Apesar de viver em um arquipélago paradisíaco no meio do Oceano Pacífico, ele conseguiu se classificar para a Olimpíada de Inverno, que será disputada entre os dias 9 e 25 de fevereiro, em PyeongChang, na Coreia do Sul.

Taufatofua confirmou sua vaga no esqui cross-country em entrevista ao Olympic Channel. Ele se garantiu apenas na última das sete etapas classificatórias da modalidade, disputada na cidade de Isafjordur, na Islândia. Nas provas anteriores, disputadas em países como Colômbia, Turquia, Polônia e Armênia, ele terminou nas últimas colocações.

O mais impressionante da trajetória de Taufatofua é que ele não tinha um esporte de inverno até dezembro de 2016. À época, anunciou que aceitaria o desafio de aprender uma nova modalidade e, em um ano, conseguir a classificação para os Jogos de Inverno.

Pita estreou no torneio mundial de esqui em 2017 e, em sua primeira prova, em Lahti, na Finlândia, foi o 153º dos 156 competidores, em uma corrida freestyle de 1.6 km. Ele terminou a prova em 5min44seg72, enquanto o primeiro colocado encerrou em 3min11seg72.

Taufatofua não é o primeiro tonganês a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno. O posto foi alcançado anteriormente por Bruno Banani, em 2014, em Sochi, no luge. Ele, por sinal, foi alvo de uma investigação, já que trocou seu nome, Fuahea Semi, pelo de uma marca de cuecas alemã, que o patrocinava.