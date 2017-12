Pouco conhecimento de NFL faz brasileiros 'detonarem' time que dispensou C. Santos

Uma das grandes notícias do final de semana esportivo foi a dispensa de Cairo Santos, que, machucado, acabou sendo liberado pelo Kansas City Chiefs, da NFL, o que gerou revolta nos fãs brasileiros, que, talvez pelo costume com o futebol, não entenderam como o time teve coragem de mandar embora um atleta que se recupera de lesão.

Por causa disso, os fãs começaram a se manifestar e escolheram como alvo o perfil do Kansas City Chiefs no Facebook, que teve sua avaliação baixada para 3,5 estrelas. "Vocês são estúpidos. O Brasil é um grande País, com milhões de pessoas que assistem a NFL. O que vocês fizeram com o Cairo fará perder o apoio de todos os fãs daqui. Vocês não sabem nada sobre negócios", opinou um fã, deixando claro que deixará de acompanhar o time por causa do corte.

Apesar da frustração dos brasileiros, esse tipo de medida é mais comum do que a gente imagina, já que Cairo estava na lista de contundidos e, como os times da NFL tem um limite financeiro para o elenco, tiveram que abrir mão de Cairo para poderem contratar outro que conseguirá jogar os jogos da atual temporada.

A medida repercutiu tanto, que até mesmo o perfil oficial da NFL no Brasil se manifestou para explicar o fato: "Diferente de outras ligas esportivas, o corte sofrido por Cairo Santos é algo comum em nossa liga para que clubes como o The Kansas City Chiefs possam seguir competitivos frente aos outros 31 clubes", postou a liga.

Quem também se explicou foi Cairo Santos, que mostrou entender a decisão da diretoria dos Chiefs: "Em conversa com a diretoria do Kansas City Chiefs, entramos em acordo pelo meu desligamento. Faz parte da parte estratégica do time, uma vez que o grupo é grande e os Chiefs precisam controlar o número de atletas no elenco. Minha lesão na virilha tem expectativa mínima de seis semanas de tratamento – infelizmente não podia ocupar essa vaga nos Chiefs, já que eles precisam contratar atletas para outras posições deficitárias para manterem o forte ritmo de vitórias na temporada em busca do Super Bowl".