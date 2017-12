Primeiro brasileiro na MLB, Yan Gomes projeta futuros talentos do País na liga

Primeiro brasileiro da história a jogar na MLB, Yan Gomes já está consolidado na principal liga de beisebol do mundo. E hoje, o receptor do Cleveland Indians já prepara o terreno para uma segunda leva de conterrâneos que podem atuar nos campos das chamadas Grandes Ligas.

Na opinião de Yan, o curitibano Leonardo Reginatto, de 27 anos, é o brasileiro mais próximo de atuar na Major League Baseball. "Ele é um daqueles jogadores especiais, bom batedor, bom defensor e tem jeito para jogar em posições diferentes. Acredito que ele está em um time que, se acontecer alguma coisa, ele vai ter uma chance", explicou Gomes em conversa com jornalistas brasileiros, na última semana.

Jogador de terceira base, Reginatto joga atualmente pelo Rochester Red Wings, clube do último nível antes da MLB e que é afiliado ao Minnesota Twins.

Outro jogador que o receptor dos Indians vê próximo de chegar à elite do beisebol mundial é o arremessador Thyago Vieira, de 24 anos. "Ele teve uma boa apresentação na pré-temporada. Você vê caras que conseguem lançar a mais de 100 mph (160,9 km/h), mas se ele consegue mandar dentro da zona de strike, terá muito mais chances."

Contratado pelos afiliados menores do Seattle Mariners em 2011, Vieira treinou pela primeira vez com time principal na pré-temporada deste ano. E o talento do brasileiro impressionou os técnicos da franquia, já que, além da força, mostrou pontaria.

Conhecido pela potência, Thyago melhorou a direção dos arremessos em 2016, quando passou a trabalhar com Ethan Katz, ex-arremessador da MLB e técnico do Bakersfield Blaze, um dos times das ligas menores ligados aos Mariners. O trabalhou deu resultado, uma vez que a temporada passada foi a melhor dele desde que chegou aos Estados Unidos.

Desde a estreia de Yan Gomes, em 2012, pelo Toronto Blue Jays, outros dois brasileiros já atuaram na MLB. O primeiro deles foi o arremessador André Rienzo, que fez sua foi a campo pelo Chicago White Sox, em 2013; e mais recentemente, em 2015, Paulo Orlando debutou pelo Kansas City Royals e, no mesmo ano, se tornou também o primeiro brasileiro campeão da World Series, como é chamada a grande final da Major League Baseball.