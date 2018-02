Primeiro homossexual a ganhar medalha pelos EUA faz sucesso nas redes

Adam Rippon se tornou o primeiro homossexual declarado a ganhar uma medalha para os Estados Unidos depois de ajudar a equipe americana de patinação a conquistar o bronze nos Jogos de Inverno de Pyeongchang. Mas, ele não chama atenção apenas no esporte.

Usando as redes sociais, Rippon faz sucesso entre os internautas com publicações engraçadas e polêmicas. Em seu perfil oficial no Twitter, já é possível encontrar um post fixado: "Eu fui perguntado recentemente em uma entrevista que seu gosto de ser um atleta gay nos esportes. Eu disse que é exatamente como ser um atleta hetero. Lotes do trabalho duro mas feito geralmente com sobrancelhas melhores no olho", escreveu.

Em uma outra publicação, Rippon fala sobre a sua bunda: "Há muitas perguntas para saber se eu compito com um almofada no traseiro, e eu gostaria de falar que é apenas minha bunda real. Obrigado pelo seu interesse, comentários e preocupação. Amo vocês".

There’s been a lot questions to whether I compete with butt pads on and I’d like to set the record straight and let it be known that no, it’s just my real butt. Thank you for your interest, comments, and concern. Love you. — Adam Rippon (@Adaripp) 9 de dezembro de 2017

A mais recente mostra uma placa que diz: "Não tomar banho neste banheiro". A legenda de Rippon afirma: "Isso não passava pela minha mente, mas agora eu quero tomar banho neste banheiro".

Além de suas próprias mensagens, outras páginas usam o atleta para fazer brincadeiras. Confira algumas das publicações:

It has literally never crossed my mind but like now I kinda wanna pic.twitter.com/K9fRDD6snS — Adam Rippon (@Adaripp) 15 de fevereiro de 2018

I was recently asked in an interview what its like to be a gay athlete in sports. I said that it’s exactly like being a straight athlete. Lots of hard work but usually done with better eye brows. — Adam Rippon (@Adaripp) 28 de dezembro de 2017

The REAL one for I did for TV says “my mom” but, like, I needed this one for myself because it was the first thing that actually popped in my head and I thought I was so funny. pic.twitter.com/aC5X7wQ7bY — Adam Rippon (@Adaripp) 5 de fevereiro de 2018