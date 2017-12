Projeto social de MS leva 33 jovens para campeonato de Beach Tennis em Santos

O projeto "Bom de bola, Bom na escola" conseguiu arrecadar R$ 4 mil para levar 33 jovens e crianças de Campo Grande (MS) até Santos (SP) para participar da primeira etapa da Liga Nacional de Beach Tennis, que acontece na praia do Gonzaga, de 27 a 29 janeiro.

Sem apoio do governo estadual e de patrocinadores, o projeto realizou diversas ações para arrecadar o dinheiro necessário. "É a segunda vez que a gente vem para Santos. Na primeira, o Governo do Estado deu o ônibus, mas dessa vez não conseguimos nada com ninguém. Então realizamos torneios de Beach Tennis, futsal e um almoço comemorativo. Vieram mães para cozinhar e professores da escola para ajudar", disse Luzélia Oliveira, idealizadora do projeto.

Alguns frutos já estão sendo colhidos. Na etapa em Santos, Fernanda, de 12 anos, foi a campeã na categoria Simples C. Harrison e Cleidson, que fazem parte do projeto, também tiveram destaque no primeiro dia.

O "Bom de bola, Bom na escola" foi criado há dois anos e participa das aulas crianças e jovens de 9 a 18 anos. As aulas são realizadas no estacionamento da escola Silvio Oliveira dos Santos, na periferia de Campo Grande. Segundo a idealizadora do projeto, o desejo de praticar o esporte ultrapassou o horário dos treinos e "os alunos fizeram uma quadra de areia em uma praça para eles treinarem e simular melhor o jogo". E são os próprios alunos que cuidam da praça.

A disputa da etapa inicial da Liga Nacional de Beach Tennis reúne 500 atletas de dez estados diferentes, o recorde em torneios de nível nacional do esporte, que já conta com mais de 25 mil praticantes em todo Brasil.