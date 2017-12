Proprietário dos Falcons promete levar todos funcionários ao Super Bowl

O Atlanta Falcons planeja levar não apenas os jogadores e a equipe técnica, mas toda a organização para o Super Bowl LI, que será realizado em Houston, Texas. De acordo com a rede americana NBC, o proprietário do time Arthur Blank garantiu a presença de todos os 500 funcionários na final contra os Patriots, no dia 5 de fevereiro.

"O futebol é um esporte de equipe por excelência e isso vai muito além das pessoas que você vê no campo", disse o presidente dos Falcons, em comunicado. "É preciso muita gente para operar um time bem sucedido da NFL e a equipe trabalha muito, muito duro durante todo o ano. Arthur ama os associados e um de nossos valores centrais é incluir todos, e ele quer que aqueles que ajudaram nossa equipe a chegar ao Super Bowl tenham a chance de ver o jogo em Houston".

Na final da Conferência Nacional, realizado no último domingo, os Falcons atropelaram o Green Bay Packers, vencendo a partida por 44 a 21. O time vai para o Super Bowl pela segunda vez na história e tenta o seu primeiro título contra o New England Patriots. Liderados em campo por Tom Brady, os Patriots chegam ao seu nono Super Bowl. Nas oito edições anteriores, venceram quatro.