Público pede expulsão de ex-jogador Dinei de 'A Fazenda', entenda polêmica

O ex-jogador Dinei protagonizou na última sexta-feira, 22, uma cena que não agradou ao público do reality 'A Fazenda'. Ele se deitou ao lado de Monique Amin, que estava aparentemente embriagada.

Yuri Fernandes e Flávia Vianna, que também são ex-BBB, não gostaram e pediram que ele saísse da cama, enquanto Bombom insistia pela permanência, alegando ser uma brincadeira. A cena causou revolta nas redes sociais e internautas estão pedindo a expulsão de Dinei.

Assim que acordou na manhã deste sábado, Dinei procurou Monique Amin e tentou convencê-la a parar de beber definitivamente. "Você vai é pra igreja! Não beberás!", disse o ex-jogador.

Essa é a segunda participação de Dinei no programa, que também esteve na edição de 2011, quando foi eliminado em sua primeira 'roça', etapa do reality show em que dois ou mais participantes disputam o voto do público pela permanência no programa.

Dinei falou que só não pegou ontem pq Flávia atrapalhou. Se Flavinha existe, graças á Deus que ela existe! — Fernandinha (@FernandinhaDoRT) 23 de setembro de 2017