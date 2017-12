Putin mostra habilidade e marca 7 gols em partida beneficente de hóquei

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teve um momento de desconstração nesta quarta-feira. O político voltou calçar os patins de gelo para disputar em Sochi uma partida beneficente de hóquei, na qual marcou sete gols. Putin, que vestiu a camisa número 11 da equipe "Lendas do Hóquei", jogou no ataque, se mostrou muito ativo e inclusive chegou a perder o equilíbrio em uma ocasião.

O time do governante russo contou com jogadores históricos como Viacheslav Fetisov, bicampeão olímpico pela URSS, e Pavel Bure, campeão mundial e vice olímpico pela Rússia, além de políticos e empresários. A equipe liderada pelo chefe do Kremlin ganhou por 17 a 6 de uma seleção de jogadores em atividade da liga nacional e outros altos cargos do governo. A partida foi disputou no palácio de gelo Bolshoi de Sochi, onde foi realizada a final de hóquei dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014.

Fã de esqui alpino e judô, Putin participou desta partida beneficente pela primeira vez em 2011, poucos meses depois que aprendeu a patinar, segundo o Kremlin.