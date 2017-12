Puxão faz pescoço de jogador da NFL 'virar 180 graus'

Um lance bizarro chamou atenção na rodada da NFL neste domingo. No jogo entre Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys, o wide receiver Cole Beasley, da equipe texana, teve o seu capacete puxado por William Gay e seu pescoço deu praticamente uma rotação completa.

Apesar da imagem impressionar, os juízes do jogo sequer marcaram falta no lance e o atleta continuou em campo normalmente. Mesmo assim, os Cowboys, de Beasley, conseguiram pontuar nos últimos segundos e venceram a partida por 30 a 29 mesmo atuando fora de casa. Com mais esse triunfo, a equipe de Dallas chega a oito vitórias e apenas uma derrota na temporada e tem a melhor campanha de toda a liga.