Quarterback ajuda equipe rival e recebe R$ 550 mil em doações; entenda

O passe de 49 jardas para touchdown do quarterback do Cincinnati Bengals para Tyler Boyd garantiu a vitória da equipe sobre o Baltimore Ravens e ainda ajudou o Bufalo Bills. O time dependia da derrota do Baltimore para se classificar aos playoffs, o que não acontecia desde 1999. Como agradecimento, os torcedores resolveram fazer doações à instituição de Andy Dalton, quarterback do Bengals.

A maioria dos torcedores dos Bills estão doando 17 dólares, número que faz referência ao jejum de 17 anos sem playoffs do time. E as mais de 7 mil doações já chegaram a 170 mil dólares (cerca de R$ 550 mil).

“Eu acho que sou o cara que as pessoas mais gostam em Buffalo neste momento”, brincou Dalton em entrevista. "Estamos agradecidos por isso. Obviamente eles estão ajudando uma boa causa. Foi muito divertido ver a reação dos torcedores”, completou.

Dalton e sua esposa criaram a fundação após o quarterback ter sido draftado pelos Bengals em 2011. A fundação “fornece apoio, recursos, oportunidades e experiências que mudam a vida de crianças gravemente doentes e com deficiência física e suas famílias”.