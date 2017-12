Quarterback dos Raiders assina maior contrato da NFL: R$ 415 milhões

O quarterback Derek Carr assinou nesta quinta-feira a renovação por mais cinco anos com o Oakland Raiders por US$ 125 milhões (R$ 415 milhões, na conversão atual). Com isso, o camisa 4 passou a ter o maior salário anual médio na NFL.

“Agora está feito. Desde o começo queria ser um Raider por toda minha vida. (Agora estou a) um passo mais próximo disso. Abençoado!!! Negócio feito! Vamos jogar agora!!!”, declarou o jogador, que agora está ligado aos Raiders até 2022.

Um dos candidatos a MVP da última temporada regular da NFL, apesar de não ser favorito, Carr se consolidou como um dos principais jogadores de sua posição na liga em três temporadas. Em 15 partidas, conseguiu 3.937 jardas aéreas, 28 touchdowns e apenas seis interceptações.

Entretanto, a temporada regular terminou de forma amarga, já que acabou fraturando sua fíbula na semana 16. Sem ele, os Raiders naufragaram e foram eliminados pelo Houston Texans nos playoffs.

