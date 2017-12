Que fofo! Empresa lança linha de fraldas temáticas com os times da MLB

A empresa Honest Company, dirigida pela atriz e modelo norte-americana Jessica Alba, lançou uma série especial de fraldas para bebês temáticas da Major League Baseball (MLB, a maior liga de beisebol profissional dos EUA). Infelizmente, para os fãs, as fraldas só estão à venda no varejo nos Estados Unidos.

Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants, Boston Red Sox, St. Louis Cardinals, New York Yankees e Chicago Cubs são as seis equipes "homenageadas" nas fraldas.

Segundo a atriz, que é fã de beisebol, as fraldas são uma maneira de despertar o interesse no esporte nas crianças, desde cedo, e também incentivar a ida das famílias aos estádios. Alba é torcedora declarada do Los Angeles Dodgers.

Em tempo: o pacote de fraldas custa US$ 14 (R$ 42) em redes de supermercados nos EUA.