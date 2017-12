Que tal ver um jogo no estádio curtindo uma piscina? Na Austrália dá

Mais confortável, quase impossível: debaixo do forte calor australiano, que tal assistir a uma partida (de críquete) de dentro da piscina, praticamente junto do campo, e ainda com direito a bebidas à vontade?

A ideia foi lançada pela arena esportiva The Gabba, em Brisbane (Austrália), nesta quinta-feira, em partida entre as seleções da Austrália e da Inglaterra, fez sucesso nas redes sociais e atraiu diversos torcedores, que foram ao estádio com roupas de banho.

A piscina, de 8 por 6 metros, fica no meio de um deck de madeira bem no meio da arquibancada inferior, praticamente rente ao campo. Dá para ver o jogo com todo o conforto, sem passar calor, e ainda contar com um serviço de bar dentro da piscina.

Veja mais imagens: