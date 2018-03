Quem foi pior no fim de semana? Kazim, Diego Souza, Borja ou Rodrigão

O fim de semana não foi nada bom para os atacantes dos principais times paulistas. O corintiano Kazim, o são-paulino Diego Souza, o palmeirense Borja e o santista Rodrigão não tiveram boa atuação pela quarta rodada do Campeonato Estadual.

Com exceção do tricolor, os outros três foram substituídos durante o segundo tempo de suas partidas. Para o colombiano Borja foi ainda mais complicado, pois Keno, que o substituiu, fez o primeiro gol palmeirense diante do Bragantino.

Diego Souza é o único com vaga na equipe titular, os demais já correm o risco de ficar no banco de reservas já na próxima partida.

Depois de quatro jogos pelo Paulistão, Kazim ainda não marcou, enquanto os demais fizeram um gol cada.