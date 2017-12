Queniana 'dorme' em prova, esquece obstáculo e fica sem medalha no mundial

Beatrice Chepkoech teve um dia para ser esquecido em Londres. A atleta queniana liderava a prova de 3.000 metros com obstáculos em Londres, onde está sendo disputado o Mundial de atletismo. Porém, um erro lhe fez perder tempo e ela acabou ficando na quarta posição.

No vídeo dá para ver que a atleta corria tranquilamente ainda no início da prova, mas parece que não percebeu que se aproximava um obstáculo. Ao invés de fazer como todas as outras concorrentes e se dirigir para uma plataforma, ela seguiu correndo em linha reta e só deois que suas adversárias ultrapassaram a barreira é que ela percebeu o erro.

Com isso, Chepkoech teve que voltar e aí sim passar pelo obstáculo. A partir daí, ela fez uma grande prova de recuperação e ainda terminou a prova na quarta colocação, atrás apenas de Emma Coburn, Courtney Frerichs e Hyvin Jepkemoi, medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.