Radialista é demitido por comentários sexuais sobre campeã olímpica de 17 anos

O radialista Patrick Connor foi demitido de uma rádio nos Estados Unidos, a KNBR, depois de fazer comentários de cunho sexual sobre a campeã olímpica do snowboard halfpipe Chloe Kim. A competidora é filha de sul-coreanos, mas nasceu nos EUA, e tem apenas 17 anos.

Na última terça-feira, Connor se referiu a Kim com a expressão "hot piece of ass" - em tradução livre para o português, "uma bunda gostosa" - entre outros comentários ainda mais vulgares. "Seu aniversário de 18 anos é no dia 23 de abril, e a contagem regressiva está rolando, bebê, porque meu Wooderson está aparecendo. Isso é o que eu gosto sobre as meninas do ensino médio", disse Connor na ocasião. Wooderson é o personagem do filme "Jovens, Loucos e Rebeldes" que se envolve com meninas mais novas.

Depois publicou em seu Twitter um texto em que pedia desculpas por ser "um total idiota" na tentativa de fazer as pessoas rirem. Veja o tweet:

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot. — Patrick Connor (@pcon34) 14 de fevereiro de 2018