Raio nas redes: Usain Bolt é tão rápido que chega antes em 2017

Usain Bolt brincou com os seus seguidores nesta sexta-feira, 30, ao publicar uma manchete fictícia dizendo que já está no ano de 2017. Na imagem, o velocista aparece rindo e liderando a semifinal dos 200m dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro , com larga vantagem sobre os adversários.

O ano de 2016 foi especial para o velocista, que ganhou pela sexta vez o título de melhor atleta do ano, em votação realizada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF). Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Bolt conquistou ouro nas três modalidades que disputou, 100m e 200m livre, além do revezamento 4x100m. Com isso, ele se tornou o primeiro tricampeão mundial da prova mais nobre do atletismo e ainda chegou a marca de nove medalhas de ouro olímpicas.