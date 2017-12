Receita Federal leiloa macacão de ex-piloto da Fórmula 1

Os fãs do automobilismo vão ter a chance de adquirir uma lembrança da Fórmula 1. Dia 5, a Receita Federal realizará leilão eletrônico para pessoas físicas com mercadorias apreendidas no Aeroporto de Guarulhos. Pessoas jurídicas também podem participar.

Estarão disponíveis 300 lotes com valores de lance mínimo que vão de R$ 500 a R$ 50 mil. Entre os produtos disponíveis para arrematação estão máquinas fotográficas e lentes, smartphones, smartwatches e tablets, notebooks, videogames, perfumes, vinhos e bicicletas. Paraglider, paraquedas e parapente também estarão disponíveis.

Os amantes de velocidade têm de motocicleta e acessórios para corrida à disposição. Já para quem gosta de música, além de instrumentos musicais como violão, guitarra, teclado, acordeon e saxofone, entre outros, há aparelhos e mesas de som. Um dos lotes traz até dois vestidos de noiva.

Os lotes estarão expostos para visitação nos dias 1º e 2 de dezembro, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30 no terminal de cargas.

Para participar do leilão, o contribuinte precisa utilizar certificado digital válido para acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico” - SLE, no site da Receita Federal.

As propostas podem ser feitas até as 17h do dia 4 de dezembro. Já a sessão de lances será realizada via internet a partir das 15h do dia 5 de dezembro. Os arrematantes deverão agendar a retirada das mercadorias, que serão entregues a partir do dia 12 de dezembro.