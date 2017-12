Resistente! Implosão de ex-estádio da NFL falha e frustra espectadores

A implosão parcial do Pontiac Silverdome, estádio do Detroit Lions, da NFL, entre 1975 e 2001, falhou e não pôs abaixo os anéis superiores da construção. Vídeos nas redes sociais mostram que a tentativa de destruição do local era assistida por dezenas de pessoas.

A empresa de demolição Adamo informou que a explosão realizada na manhã deste domingo, 3, na cidade de Pontiac, no Estado americano de Michigan, deixou a estrutura fragilizada e que ela ainda pode cair, mas é incerto quando isso acontecerá.

+ É de sangue! Cristiano Ronaldo publica vídeo de filho fazendo belo gol

+ Cotovelada faz lutador de MMA se dobrar e quase completar cambalhota; veja

+ Siga o Fera no Twitter!

Ao jornal local Detroit Free Press, Rick Cuppetilli, vice-presidente executivo da Adamo, afirmou que 10% das cargas explosivas falharam na detonação por problemas na fiação, que estavam em oito locais essenciais para o desmanche do local.

"Ao menos que encontremos alguma coisa nas próximas horas na fiação, nós iremos derrubar o estádio mecanicamente", disse o diretor, que pretende usar escavadeiras para destruir o Silverdome durante a semana.

Localizada a cerca de 40 km de Detroit, Pontiac foi a casa dos Lions de 1975 a 2001, sendo ainda o palco do Super Bowl 16, em 1982, quando Joe Montana liderou a vitória por 26 a 21 do San Francisco sobre o Cincinnati Bengals. Além da franquia da NFL, o Pontiac Silverdome também sediou o time da NBA do Estado, o Detroit Pistons, de 1978 a 1988. / AP

IMPLOSION FAIL: Pontiac Silverdome demolition begins with failed partial implosion https://t.co/aDIcWCu7L1 pic.twitter.com/EXtQbexHOC — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) 3 de dezembro de 2017

The Pontiac Silverdome becomes the first implosion to wish a bus had shielded it from public view. pic.twitter.com/9PuOV3hWyJ — Dan Hasty (@ThatDanHasty) 3 de dezembro de 2017

Just like old times, im leaving the Pontiac #Silverdome feeling let down. Here’s my video of the non-implosion... I guess we should have hired North Korea to do the job. ‍♂️ pic.twitter.com/Tu9rYlmuQN — Spike (@loudspike) 3 de dezembro de 2017