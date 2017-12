Você provavelmente já ouviu a frase "vingança é um prato que se come cru". Pois no caso dos fãs do 'El Posso Grill', isso não é bem uma verdade. Revoltado com a saída dos Chargers de San Diego, o restaurante especializado em comida mexicana está dando tacos para os clientes a cada derrota do time na NFL.

"Meu principal propósito é que percam", afirmou o dono do restaurante, Victor Lopez, ao canal ABC Ch. 10. "Se perdem 16 vezes, isso significa que você poderá vir comer um taco grátis 16 vezes, e isso está bom para mim", confirmou ele, responsável pela criação da promoção que ganhou o nome de Spanos Taco, em referência a Dean Spanos, dono da franquia que agora está em Los Angeles.

Por enquanto, a "zica" do 'El Pollo Grill' está dando certo, já que os Chargers disputaram dois jogos até agora na temporada, com duas derrotas.