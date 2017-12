Revolucionário: Doutor Sócrates ganha biografia lançada na Inglaterra

Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, engajado dentro e fora de campo, ganhou uma completa biografia na Inglaterra. O livro Dr. Socrates - Footballer, Philosopher, Legend ( Dr. Sócrates, Jogador de Futebol, Filósofo, Lenda , em tradução livre) foi escrito pelo jornalista escocês Andrew Downey e relembra a trajetória do ex-capitão do Corinthians e da Seleção Brasileira em 1982, falecido em dezembro de 2011.

"Ele era importante primeiro por que era um grande jogador, ex-capitão da seleção brasileira de 1982, que todo mundo lembra mesmo não tendo ganhado a Copa. Mas, para mim, fora do campo ele foi ainda mais importante porque era um jogador que fazia política, campanhas de ativismo", diz o escritor.

"Não é um exagero dizer que Sócrates foi fundamental na transição que o Brasil fez da ditadura para a democracia. Isso eleva Sócrates para um outro patamar, acima de 99,9% dos outros jogadores”, afirma Downey, em reportagem publicada no site da Radio França Internacional (RFI).

Em 2011, o jornalista, que é correspondente da agência Reuters no Brasil, chegou a conversar com o ex-jogador para trabalharem juntos no projeto, mas que não se concretizou por problemas de agenda. O "Doutor" acabou morrendo pouco tempo depois. Assim, o livro acabou tendo outras fontes.

A obra, que fala de futebol, política, bebida, liderança e até discute a questão sobre quem foi melhor nos gramados - Sócrates ou o irmão, Raí - ainda não tem data de lançamento no Brasil.