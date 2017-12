O Rio Branco Rugby Clube, um dos mais tradicionais do esporte no país, celebra o aniversário de 40 anos da instituição com um evento gratuito e aberto ao público, no próximo sábado, 3, das 10h às 15h30. A celebração contará com a presença de jogadores e treinadores, na unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, em Cotia.

Essa é uma oportunidade de conhecer mais sobre esse esporte que vive um momento de ascensão, após ter voltado a marcar presença nos Jogos Olímpicos Rio 2016.