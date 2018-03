Rivaldo posta foto com Roberto Carlos e Ronaldo e diz ter saudades; veja

Saudade define, para Rivaldo, a época de convivência com outros ídolos na seleção brasileira de sua geração, responsável pela conquista do pentacampeonato mundial na Copa do Mundo Coreia/Japão em 2002.

Nesta quarta-feira, o ex-camisa 10 da seleção postou uma foto no Instagram ao lado de Roberto Carlos e de Ronaldo. "Quando vejo uma foto desta bate uma grande saudade. Foi sensacional fazer parte desta geração", escreveu Rivaldo.

Muitos dos seguidores de Rivaldo comentaram a imagem no mesmo tom. "Quando eu vejo uma foto dessa penso q se vcs jogassem o hexa já tava na mão", escreveu um. "Eu também sinto saudades. Futebol raiz!", escreveu outro.

Veja: